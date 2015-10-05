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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1944194519461947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:20

  Goodman написав:
  casper12 написав:колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.


Мне отказали, даже не смотря на депо 200к.
Год депо вылежал - я никому не был интересен. Ставки стали слёзы - забрал депо в другой кашолка. Как только забрал - началось ....... предложения с оформлением.


Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:15

  jay2004 написав:Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.

Значит вам шашечки - тоже вариант ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Закончилась еще в сентябре основная мгновенка Б5, сегодня дополз до отделения, мгновенку перевыпустили за 50 грн, буду проверять, шо там с пином при оплате.
Викенд тоже заканчивается вот-вот, но блин цирк - почему-то перевыпуск надо самому заказывать, хотя по идее могли бы сами уже и перевыпустить и отправить в отделение
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:44

Сегодня ровно три года моей "Большой пятёрке" 8)

P.S. Сам старт продаж был 05.10.2015.
Vorlon
 
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Подякував: 333 раз.
Подякували: 621 раз.
 
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  #<1 ... 1944194519461947
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