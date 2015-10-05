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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1945194619471948>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:20

  Goodman написав:
  casper12 написав:колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.


Мне отказали, даже не смотря на депо 200к.
Год депо вылежал - я никому не был интересен. Ставки стали слёзы - забрал депо в другой кашолка. Как только забрал - началось ....... предложения с оформлением.


Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:15

  jay2004 написав:Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.

Значит вам шашечки - тоже вариант ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Закончилась еще в сентябре основная мгновенка Б5, сегодня дополз до отделения, мгновенку перевыпустили за 50 грн, буду проверять, шо там с пином при оплате.
Викенд тоже заканчивается вот-вот, но блин цирк - почему-то перевыпуск надо самому заказывать, хотя по идее могли бы сами уже и перевыпустить и отправить в отделение
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:44

Сегодня ровно три года моей "Большой пятёрке" 8)

P.S. Сам старт продаж был 05.10.2015.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:23

  Vorlon написав:Сегодня ровно три года моей "Большой пятёрке" 8)

P.S. Сам старт продаж был 05.10.2015.

Пора підбивати підсумки покосів кишмиша. :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:37

  Faceless написав:Закончилась еще в сентябре основная мгновенка Б5, сегодня дополз до отделения, мгновенку перевыпустили за 50 грн, буду проверять, шо там с пином при оплате.
Викенд тоже заканчивается вот-вот, но блин цирк - почему-то перевыпуск надо самому заказывать, хотя по идее могли бы сами уже и перевыпустить и отправить в отделение

Сейчас мгновенка идёт как дополнительная за отдельную плату, а перевыпускают на простую именную бесплатно, но ее нужно заказывать и ждать.
Во всех картах теперь вшит принудительный ввод пина
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48

  Stringer написав:
  Faceless написав:Закончилась еще в сентябре основная мгновенка Б5, сегодня дополз до отделения, мгновенку перевыпустили за 50 грн, буду проверять, шо там с пином при оплате.
Викенд тоже заканчивается вот-вот, но блин цирк - почему-то перевыпуск надо самому заказывать, хотя по идее могли бы сами уже и перевыпустить и отправить в отделение

Сейчас мгновенка идёт как дополнительная за отдельную плату, а перевыпускают на простую именную бесплатно, но ее нужно заказывать и ждать.
Во всех картах теперь вшит принудительный ввод пина

Это Вы про викенд? 50 грн неименная?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:50

  Stringer написав:Во всех картах теперь вшит принудительный ввод пина

Так что полосатика не брать, за те же деньги дают сейчас чипованную.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:01

  Фантом написав:
  Stringer написав:
  Faceless написав:Закончилась еще в сентябре основная мгновенка Б5, сегодня дополз до отделения, мгновенку перевыпустили за 50 грн, буду проверять, шо там с пином при оплате.
Викенд тоже заканчивается вот-вот, но блин цирк - почему-то перевыпуск надо самому заказывать, хотя по идее могли бы сами уже и перевыпустить и отправить в отделение

Сейчас мгновенка идёт как дополнительная за отдельную плату, а перевыпускают на простую именную бесплатно, но ее нужно заказывать и ждать.
Во всех картах теперь вшит принудительный ввод пина

Это Вы про викенд? 50 грн неименная?

Нет, про б5
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:36

TASCOMBANK
Подскажите, правда ли что теперь перевыпуск Б5 по сроку с комиссией 50грн?
На горячке сослались на новую методичку, но назвать дату и номер этих изменений не смогли.
GrafBV
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