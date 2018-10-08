GrafBV написав:TASCOMBANK Подскажите, правда ли что теперь перевыпуск Б5 по сроку с комиссией 50грн? На горячке сослались на новую методичку, но назвать дату и номер этих изменений не смогли.
Добрый день, GrafBV! За перевыпуск карты по окончанию срока действия списывается комиссия согласно тарифов карты. MasterCard World (именная или неименная) - 50 грн., MasterCard World Contactless, MasterCard Debit Standard Contactless - 150 грн.
мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
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-VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
Комса лихвар ще той.
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-VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
И много вы знаете банков, где дают кэшбек за КАЖДУЮ операцию? И при этом карта бесплатная в обслуживании, включая СМС?
Вон, в WC за 365 грн. перевыпуск бесплатный. Так что, можно сказать, всё справедливо...
-VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
-VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
Здесь, на ветке, это уже пару месяцев обсуждают. И несмотря на тарифы, всем отписавшимся, перевыпуск на именную сделали бесплатно. За перевыпуск на неименную, судя по по посту несколько выше, да похоже берут деньги.
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Теж дуже цікавить питання перевипуску В5,закінчується цього місяця,які мої дії мають бути:самому дзвонити на гарячку чи на відділення чи перевипуск буде автономним-лише прийти отримати?Знову ж таки перевипуск платний чи таки безкоштовний?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
gun написав: ... И несмотря на тарифы, всем отписавшимся, перевыпуск на именную сделали бесплатно...
Что нужно сделать или кому и где что сказать, чтобы перевыпустили Б5 бесплатно??? Имеется неименная Б5, заканчивается в этом месяце. На этой неделе планирую идти в отделение чтобы заказать перевыпуск. Подойдет любой тип карты, чтобы без комисии за перевыпуск