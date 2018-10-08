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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1945194619471948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:51

  GrafBV написав:TASCOMBANK
Подскажите, правда ли что теперь перевыпуск Б5 по сроку с комиссией 50грн?
На горячке сослались на новую методичку, но назвать дату и номер этих изменений не смогли.


Добрый день, GrafBV!
За перевыпуск карты по окончанию срока действия списывается комиссия согласно тарифов карты.
MasterCard World (именная или неименная) - 50 грн.,
MasterCard World Contactless, MasterCard Debit Standard Contactless - 150 грн.

Официальные тарифы карты "Большая пятерка", пункт 1.2.3 : https://tascombank.ua/documents/Dod_1_izm_B5_030918.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:56

  -VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )

Комса лихвар ще той. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:00

  -VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )

И много вы знаете банков, где дают кэшбек за КАЖДУЮ операцию? И при этом карта бесплатная в обслуживании, включая СМС?

Вон, в WC за 365 грн. перевыпуск бесплатный. Так что, можно сказать, всё справедливо...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:28

  -VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )

Идейные такое по билявке практикуют
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:25

  -VICTOR- написав:мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )

Здесь, на ветке, это уже пару месяцев обсуждают. И несмотря на тарифы, всем отписавшимся, перевыпуск на именную сделали бесплатно. За перевыпуск на неименную, судя по по посту несколько выше, да похоже берут деньги. :wink:
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  gun написав:всем отписавшимся, перевыпуск на именную сделали бесплатно.

Підтверджую
  gun написав:несмотря на тарифы

Що дивує. Якось трохи по-добкінськи працюють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Теж дуже цікавить питання перевипуску В5,закінчується цього місяця,які мої дії мають бути:самому дзвонити на гарячку чи на відділення чи перевипуск буде автономним-лише прийти отримати?Знову ж таки перевипуск платний чи таки безкоштовний?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:20

  gun написав: ... И несмотря на тарифы, всем отписавшимся, перевыпуск на именную сделали бесплатно...

Что нужно сделать или кому и где что сказать, чтобы перевыпустили Б5 бесплатно??? Имеется неименная Б5, заканчивается в этом месяце. На этой неделе планирую идти в отделение чтобы заказать перевыпуск. Подойдет любой тип карты, чтобы без комисии за перевыпуск
Siris
 
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