Додано: Пон 08 жов, 2018 16:52

мы вас "поздравляем"..ваш Тигибко редкий скупердяй )...не знаю больше банка где кредитную карту дают бесплатно а перевыпуск уже платно ...могли бы хотя бы одну основную таки перевыпускать гратис....- жадины вы )

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