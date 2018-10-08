gun написав:[
Здесь, на ветке, это уже пару месяцев обсуждают.
Судя по всему обсуждения закончились тем что с отделениями провели работу по этому поводу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:15
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Судя по всему обсуждения закончились тем что с отделениями провели работу по этому поводу.
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