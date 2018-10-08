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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:15
gun написав:[
Здесь, на ветке, это уже пару месяцев обсуждают.
Судя по всему обсуждения закончились тем что с отделениями провели работу по этому поводу.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 08:36
GrafBV написав:TASCOMBANK
Подскажите, правда ли что теперь перевыпуск Б5 по сроку с комиссией 50грн?
На горячке сослались на новую методичку, но назвать дату и номер этих изменений не смогли.
t-step написав:
Теж дуже цікавить питання перевипуску В5,закінчується цього місяця,які мої дії мають бути:самому дзвонити на гарячку чи на відділення чи перевипуск буде автономним-лише прийти отримати?Знову ж таки перевипуск платний чи таки безкоштовний?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Siris написав:
Что нужно сделать или кому и где что сказать, чтобы перевыпустили Б5 бесплатно??? Имеется неименная Б5, заканчивается в этом месяце. На этой неделе планирую идти в отделение чтобы заказать перевыпуск. Подойдет любой тип карты, чтобы без комисии за перевыпуск
Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
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Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55
Stringer написав:
перевыпускается на простую именную магнитку
Из-за приоритета пин-кода такая карта ИМХО теперь не имеет никакого смысла, даже если досталась бесплатно...
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32
klug написав:
Наразі є можливість доволі вигідно замовити чіповану картку.
та немає....бо акцію вони достроково закінчили - це ломбард прсто ....то вони оголошують акцію то закінчцють практично не почавши...- лавров їх оцінив
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
Stringer написав:
Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку.
я уже дважды звонил и результат один и тот же - разные люди но за перевыпуск требуют 50грн ...и никакие примеры не действуют
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:50
-VICTOR- написав: Stringer написав:
Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку.
я уже дважды звонил и результат один и тот же - разные люди но за перевыпуск требуют 50грн ...и никакие примеры не действуют
Кто требует? В трубку купюру засунуть?
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