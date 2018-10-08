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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1946194719481949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

gun написав:[
Здесь, на ветке, это уже пару месяцев обсуждают.


Судя по всему обсуждения закончились тем что с отделениями провели работу по этому поводу.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:36

  GrafBV написав:TASCOMBANK
Подскажите, правда ли что теперь перевыпуск Б5 по сроку с комиссией 50грн?
На горячке сослались на новую методичку, но назвать дату и номер этих изменений не смогли.

  t-step написав:Теж дуже цікавить питання перевипуску В5,закінчується цього місяця,які мої дії мають бути:самому дзвонити на гарячку чи на відділення чи перевипуск буде автономним-лише прийти отримати?Знову ж таки перевипуск платний чи таки безкоштовний?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

  Siris написав: Что нужно сделать или кому и где что сказать, чтобы перевыпустили Б5 бесплатно??? Имеется неименная Б5, заканчивается в этом месяце. На этой неделе планирую идти в отделение чтобы заказать перевыпуск. Подойдет любой тип карты, чтобы без комисии за перевыпуск

Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55

  Stringer написав:перевыпускается на простую именную магнитку

Из-за приоритета пин-кода такая карта ИМХО теперь не имеет никакого смысла, даже если досталась бесплатно... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Наразі є можливість доволі вигідно замовити чіповану картку.

та немає....бо акцію вони достроково закінчили - це ломбард прсто ....то вони оголошують акцію то закінчцють практично не почавши...- лавров їх оцінив
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку.

я уже дважды звонил и результат один и тот же - разные люди но за перевыпуск требуют 50грн ...и никакие примеры не действуют
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