Додано: Вів 09 жов, 2018 10:21

Да, так крохоборничать с картами нужно уметь.

Ну (пере)выпусти ты неименную (или именную) магнитку по сроку бесплатно.

Нет же.

То давай 50грн. То "акция" бесплатно. Через день опять передумал, и давай 50грн. Условия меняются так часто, что никто за ними не успевает следить, и 2 человека за



И это за обычный магнитный пластик самого нижнего уровня

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?