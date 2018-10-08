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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:47

Клиентоориентированность! Как ТАСКОМБАНК экономит на инкасац

Ситуация следующая - сегодня надо снять несколько тысяч Евро со сбера (меньше 150 кгрн в эквиваленте). Заказываю ровно за НЕДЕЛЮ!!! Чтобы без проблем снять. Вчера вечером звонок: "Вы денюжку заказали у нас на завтра, да? А не хотите поехать их снять в другое отделение, потому как если мы закажем от них доставку то оно завтра приедет не известно когда". То отделение находится на окраине города в спальном районе, после того как забрал там деньги пришлось все равно надо возвращаться в ту часть города, где и мое отделение. Потеря времени и бензина, но Тася съэкономила на инкассации. Вроде бы и спасибо, что предупредили хоть за день, но вашу ж мать я все таки предупреждал за неделю. Неужели 5 рабочих дней не хватило, чтобы их до моего отделения довезти, экономисты хреновы
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 1947194819491950
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