Додано: Вів 09 жов, 2018 11:47

Ситуация следующая - сегодня надо снять несколько тысяч Евро со сбера (меньше 150 кгрн в эквиваленте). Заказываю ровно за НЕДЕЛЮ!!! Чтобы без проблем снять. Вчера вечером звонок: "Вы денюжку заказали у нас на завтра, да? А не хотите поехать их снять в другое отделение, потому как если мы закажем от них доставку то оно завтра приедет не известно когда". То отделение находится на окраине города в спальном районе, после того как забрал там деньги пришлось все равно надо возвращаться в ту часть города, где и мое отделение. Потеря времени и бензина, но Тася съэкономила на инкассации. Вроде бы и спасибо, что предупредили хоть за день, но вашу ж мать я все таки предупреждал за неделю. Неужели 5 рабочих дней не хватило, чтобы их до моего отделения довезти, экономисты хреновы