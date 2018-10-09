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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:47

Клиентоориентированность! Как ТАСКОМБАНК экономит на инкасац

Ситуация следующая - сегодня надо снять несколько тысяч Евро со сбера (меньше 150 кгрн в эквиваленте). Заказываю ровно за НЕДЕЛЮ!!! Чтобы без проблем снять. Вчера вечером звонок: "Вы денюжку заказали у нас на завтра, да? А не хотите поехать их снять в другое отделение, потому как если мы закажем от них доставку то оно завтра приедет не известно когда". То отделение находится на окраине города в спальном районе, после того как забрал там деньги пришлось все равно надо возвращаться в ту часть города, где и мое отделение. Потеря времени и бензина, но Тася съэкономила на инкассации. Вроде бы и спасибо, что предупредили хоть за день, но вашу ж мать я все таки предупреждал за неделю. Неужели 5 рабочих дней не хватило, чтобы их до моего отделения довезти, экономисты хреновы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:40

  Stringer написав:
  Faceless написав:
Stringer написав:И кто, интересно знать, выпилил кнопку "выплатить бонусы"из тас2ю :evil:
Ее спрятали в меню слева, там где настройки. Какие-то инвалиды умственного труда у Каповеев

Нет, спрятали бонусы, а кнопка "выплатить" куда делась?

Есть там кнопка "снять бонусы со счета"
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02

  Banki написав:
  Stringer написав:Нет, спрятали бонусы, а кнопка "выплатить" куда делась?

Есть там кнопка "снять бонусы со счета"

Блин, во дела, у меня одного что ли пропала, второй день снимаю в иб
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:08

  Stringer написав:
  Banki написав:
  Stringer написав:Нет, спрятали бонусы, а кнопка "выплатить" куда делась?

Есть там кнопка "снять бонусы со счета"

Блин, во дела, у меня одного что ли пропала, второй день снимаю в иб


Есть кнопка. Такая красная, с белой стрелкой вниз.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:52

  Flamingo написав:Ситуация следующая - сегодня надо снять несколько тысяч Евро со сбера (меньше 150 кгрн в эквиваленте). Заказываю ровно за НЕДЕЛЮ!!! Чтобы без проблем снять. Вчера вечером звонок: "Вы денюжку заказали у нас на завтра, да? А не хотите поехать их снять в другое отделение, потому как если мы закажем от них доставку то оно завтра приедет не известно когда". То отделение находится на окраине города в спальном районе, после того как забрал там деньги пришлось все равно надо возвращаться в ту часть города, где и мое отделение. Потеря времени и бензина, но Тася съэкономила на инкассации. Вроде бы и спасибо, что предупредили хоть за день, но вашу ж мать я все таки предупреждал за неделю. Неужели 5 рабочих дней не хватило, чтобы их до моего отделения довезти, экономисты хреновы



Добрый день, Flamingo!
Приносим свои извинения за причиненные неудобства при обслуживании Вас в отделении Банка.
Подскажите, пожалуйста, в личных сообщениях в каком отделении Вы заказывали средства для выдачи, и отделение где Вам удалось провести операцию и забрать сумму?
Постараемся разобраться, по какой причине сложилась данная ситуация.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:12

ukrprom2014 нет
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 01:32

  ukrprom2014 написав:Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?

Без комиссии - нет
Но 3 грн за сеп - это все же весьма условная комиссия
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 06:00

  ukrprom2014 написав:Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?

Через конскую тропу
guntherhouse777
 
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