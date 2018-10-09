|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:36
guntherhouse777 написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?
Через конскую тропу
3грн. не жалко, сдедства на универсалке свои.
Через конскую тропу, это как
?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:22
Пришли счета за коммуналку. Ув. представитель, сориентируйте пожалуйста, стоит немного подождать акции от Тасбанка, или пока оплатить коммуналку в другом банке?
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 294
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11
ukrprom2014 написав: guntherhouse777 написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?
Через конскую тропу
3грн. не жалко, сдедства на универсалке свои.
Через конскую тропу, это как
?
В лс
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|