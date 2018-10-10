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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1948194919501951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:36

  guntherhouse777 написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?

Через конскую тропу

3грн. не жалко, сдедства на универсалке свои.
Через конскую тропу, это как :) ?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:22

Кешбек по коммуналке

Пришли счета за коммуналку. Ув. представитель, сориентируйте пожалуйста, стоит немного подождать акции от Тасбанка, или пока оплатить коммуналку в другом банке?
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11

  ukrprom2014 написав:
  guntherhouse777 написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, есть ли вариант гасить Б5 с универсалки Привата без комиссии?

Через конскую тропу

3грн. не жалко, сдедства на универсалке свои.
Через конскую тропу, это как :) ?

В лс
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00

  arkavs написав:Пришли счета за коммуналку. Ув. представитель, сориентируйте пожалуйста, стоит немного подождать акции от Тасбанка, или пока оплатить коммуналку в другом банке?


Добрый день, arkavs!
На данный момент информации об новых акциях нет.
Как только будет известна дата и другие подробности, информация будет размещена на официальном сайте Банка.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...объявите акцию когда все проплатят в Пртомэ . ИЗИпеях и прочих ?)...маркетологи у вас такие маркетологи.....
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-VICTOR-
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