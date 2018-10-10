3грн. не жалко, сдедства на универсалке свои.
Через конскую тропу, это как ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:36
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:22
Кешбек по коммуналке
Пришли счета за коммуналку. Ув. представитель, сориентируйте пожалуйста, стоит немного подождать акции от Тасбанка, или пока оплатить коммуналку в другом банке?
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00
Добрый день, arkavs!
На данный момент информации об новых акциях нет.
Как только будет известна дата и другие подробности, информация будет размещена на официальном сайте Банка.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...объявите акцию когда все проплатят в Пртомэ . ИЗИпеях и прочих ?)...маркетологи у вас такие маркетологи.....
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Додано: Чет 11 жов, 2018 00:32
а шо Вас так удивляет - вполне резонно объявить "акцию" 19 - 25 числа, это позволит:
а) не тратится напрасно на старых клиентов,
б) каждый новый клиент недавно оплативший коммуналку сможет легко "представить" свою "большую скидку" на следующий месяц,
в)у многих первопроходцев б5, кончается карта, и если акция будет достаточно "щедрой", то перевыпуски карт будут разлетаться как горячие пирожки, и клиенты перестанут хомячить 50- 100 грн.
г) думаю у маркетологов есть и пунк "д" ведь карта Б Пять - т.е должно быть хотябы пять приимуществ )))
...
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:06
Ну, еще неделю-другую потянуть можно.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 09:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А где выкопали эту акцию? В подробностях бонусного счета в тас24? Ночью заходил, там нет упоминания об этой акции.. жду уже пару месяцев, не плачу за газ
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:03
Скажите пожалуйста, а будет ли акция на получение бесплатных(акционных)карт Weekend?
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