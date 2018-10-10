Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
Я ничего не понял.
Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно.
Вы утверждаете, что можно бесплатно.
Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!
Вот только в тарифах об этом ни слова.
И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль?