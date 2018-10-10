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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1950195119521953>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:12

  Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн

Я ничего не понял.
Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно.
Вы утверждаете, что можно бесплатно.
Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!
Вот только в тарифах об этом ни слова.
И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:54

Искатель Mastercard Debit именная без чипа без заказа перевыпуска и какой-либо оплаты
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:59

  Искатель написав:Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!

Думающим клиентам ;) Специально заплатил за неименную 50 гривен - её хоть можно пристроить. А вот пользоваться самому картой с магнитной полосой и приоритетом пин-кода - увольте, хоть платно, хоть бесплатно - моветон! Уж намного лучше взять полноценную чиповую, разве что у вас на хлебушек денег не хватает... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:47

  Искатель написав:
  Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн

Я ничего не понял.
Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно.
Вы утверждаете, что можно бесплатно.
Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!
Вот только в тарифах об этом ни слова.
И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль? :)

Ну вы как первый раз общаетесь с курами... я вам говорю как происходит на практике, а не что и кто говорит. пароль - хочу перевыпустить основную карту по сроку окончания. ну или ждите пока ее автоматически перевыпустят после 20-х чисел.
неименная платно нужна чтобы врулить ее теще :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:17

  Stringer написав:
  Искатель написав:
  Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе.
Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн

Я ничего не понял.
Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно.
Вы утверждаете, что можно бесплатно.
Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!
Вот только в тарифах об этом ни слова.
И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль? :)

Ну вы как первый раз общаетесь с курами... я вам говорю как происходит на практике, а не что и кто говорит. пароль - хочу перевыпустить основную карту по сроку окончания. ну или ждите пока ее автоматически перевыпустят после 20-х чисел.
неименная платно нужна чтобы врулить ее теще :mrgreen:

А автоперевыпуск какими пунктами прописан? Моя закончилась в прошлом месяце, ничего автоматом не перевыпустилось.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:59

  GrafBV написав:А автоперевыпуск какими пунктами прописан? Моя закончилась в прошлом месяце, ничего автоматом не перевыпустилось.

Прописаний пунктом "менеджеру не байдуже", що діє далеко не у кожному відділенні. Якщо у вас миттєва картка, то вона перевипускається на місці, якщо іменна, то все у ваших руках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:48

Сергій Тігіпко розлучається зі своєю дружиною Вікторією
Цікаво, чи будуть банки ділити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:06

  klug написав:Сергій Тігіпко розлучається зі своєю дружиною Вікторією
Цікаво, чи будуть банки ділити.

Отличный способ переписать всё на неё. Например для защиты имущества от кредиторов, или если опять собрался в политику (не нужно декларировать и объяснять происхождение имущества)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:08

  Вкладчик1234 написав:
  klug написав:Сергій Тігіпко розлучається зі своєю дружиною Вікторією
Цікаво, чи будуть банки ділити.

Отличный способ переписать всё на неё. Например для защиты имущества от кредиторов, или если опять собрался в политику (не нужно декларировать и объяснять происхождение имущества)
Тигипко в президенты !
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sens написав:Тигипко в президенты !

Как там было в 2010м - "Сильный президент!"
Amid
 
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