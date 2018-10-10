Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе. Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
Я ничего не понял. Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно. Вы утверждаете, что можно бесплатно. Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно! Вот только в тарифах об этом ни слова. И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно!
Думающим клиентам Специально заплатил за неименную 50 гривен - её хоть можно пристроить. А вот пользоваться самому картой с магнитной полосой и приоритетом пин-кода - увольте, хоть платно, хоть бесплатно - моветон! Уж намного лучше взять полноценную чиповую, разве что у вас на хлебушек денег не хватает...
Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе. Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
Я ничего не понял. Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно. Вы утверждаете, что можно бесплатно. Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно! Вот только в тарифах об этом ни слова. И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль?
Ну вы как первый раз общаетесь с курами... я вам говорю как происходит на практике, а не что и кто говорит. пароль - хочу перевыпустить основную карту по сроку окончания. ну или ждите пока ее автоматически перевыпустят после 20-х чисел. неименная платно нужна чтобы врулить ее теще
Stringer написав:Основная неименная б5 бесплатно перевыпускается на простую именную магнитку. Звоните на горланию и заказываете перевыпуск, ну или можете в отделение зайти заказать, приходит смска, идёте и получаете в кассе. Неименная магнитка теперь выпускается только как дополнительная карта за 50 грн
Я ничего не понял. Представитель банка говорит, ссылаясь на тарифы, что только платно. Вы утверждаете, что можно бесплатно. Кому нужна та неименная платно, если можно именную БЕСплатно! Вот только в тарифах об этом ни слова. И наконец, как именно надо заказывать? Так и говорить: "хочу именную бесплатно" или какой пароль?
Ну вы как первый раз общаетесь с курами... я вам говорю как происходит на практике, а не что и кто говорит. пароль - хочу перевыпустить основную карту по сроку окончания. ну или ждите пока ее автоматически перевыпустят после 20-х чисел. неименная платно нужна чтобы врулить ее теще
А автоперевыпуск какими пунктами прописан? Моя закончилась в прошлом месяце, ничего автоматом не перевыпустилось.