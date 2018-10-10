RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1950195119521953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Вкладчик1234 написав:Отличный способ переписать всё на неё.

Хіба усе не на Тігіпко Анні Сергіївні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:36

  klug написав:
  GrafBV написав:А автоперевыпуск какими пунктами прописан? Моя закончилась в прошлом месяце, ничего автоматом не перевыпустилось.

Прописаний пунктом "менеджеру не байдуже", що діє далеко не у кожному відділенні. Якщо у вас миттєва картка, то вона перевипускається на місці, якщо іменна, то все у ваших руках.

Мгновенку Б5 перевыпустить на такую же программа в отделении не даёт, только на именную! Так что не вводите народ в заблуждение ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 14.06.13
Подякував: 334 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1950195119521953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, Клиент_, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62168)
11.10.2018 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.