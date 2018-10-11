Хіба усе не на Тігіпко Анні Сергіївні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:36
Мгновенку Б5 перевыпустить на такую же программа в отделении не даёт, только на именную! Так что не вводите народ в заблуждение
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:59
Ага, та сама програма, що ламалася, коли курс різко падав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:03
Валютные депозиты в tas2u.
Смотрю в tas2u уже появилась возможность открытия и валютных депозитов, но ставки стандартные. Вопрос к представителю, не ожидается ли по валютным депозитам также акцонные ставки? Как раз на следующей неделе заканчивается валютный депозит, но оставлять доллар под 4% на год желания нет.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В неопераційний час з Ощадного рахунку поповнювати Вікенд можна? Через погашення кредиту.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:51
Мона
Но ток отак: Сбер -> любая дебетка (к т.ч. Виика 2625) -> Пимпочка погашение кредзадолженности у Виики
Работает и по выходным. Слава mr. Haza
... делайте хоть что-нибудь!
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