3.1.23. надавати Банку заяву на отримання готівки не пізніше ніж за 3 робочих дні, якщо сума коштів в національній валюті становить більше 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень або якщо сума коштів в іноземній валюті становить більше 5 000 (однієї тисячі) доларів США, 5 000 (однієї тисячі) євро, або для будь-якої суми коштів у російських рублях, але не більше ніж сума встановлена законодавством України;
Не можу вирішити, це у СЛТ двійка з мови чи з математики? На тлі цього, навіть проблеми з відмінюванням числівника п'ятдесят виглядають тьмяно.