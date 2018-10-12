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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:49

3.1.23. надавати Банку заяву на отримання готівки не пізніше ніж за 3 робочих дні, якщо сума коштів в національній валюті становить більше 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень або якщо сума коштів в іноземній валюті становить більше 5 000 (однієї тисячі) доларів США, 5 000 (однієї тисячі) євро, або для будь-якої суми коштів у російських рублях, але не більше ніж сума встановлена законодавством України;

Не можу вирішити, це у СЛТ двійка з мови чи з математики? На тлі цього, навіть проблеми з відмінюванням числівника п'ятдесят виглядають тьмяно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:11

А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1951195219531954
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