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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:49
3.1.23. надавати Банку заяву на отримання готівки не пізніше ніж за 3 робочих дні, якщо сума коштів в національній валюті становить більше 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень або якщо сума коштів в іноземній валюті становить більше 5 000 (однієї тисячі) доларів США, 5 000 (однієї тисячі) євро, або для будь-якої суми коштів у російських рублях, але не більше ніж сума встановлена законодавством України;
Не можу вирішити, це у СЛТ двійка з мови чи з математики? На тлі цього, навіть проблеми з відмінюванням числівника п'ятдесят виглядають тьмяно.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:11
А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:27
la9 написав:
Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?
Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:40
gun написав: la9 написав:
Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?
Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.
А вот в КЦ иного мнения - сказали, что только с карточного...
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:17
la9 написав: gun написав: la9 написав:
Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?
Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.
А вот в КЦ иного мнения - сказали, что только с карточного...
А зачем об этом спрашивать КЦ? Когда открываешь депозит в ИБ, система спрашивает с какого счета (из предложенного списка) будут перечислены деньги. Если в списке есть 2620 - значит можно. У меня в списке высвечиваются все мои счета.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:33
klug написав:А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:54
gun написав:
А зачем об этом спрашивать КЦ? Когда открываешь депозит в ИБ, система спрашивает с какого счета (из предложенного списка) будут перечислены деньги. Если в списке есть 2620 - значит можно. У меня в списке высвечиваются все мои счета.
спрашивал до открытия, пока 2620 нет
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la9
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:14
clientage написав:
klug писал(а):
А як технічно проводиться поповнення Ощадного з підв'язаної картки іншого банку у ТАС2Ю? Проводка буде на наступному тижні чи вони авансом поповнюють?
Судя по выписке все операции и приходные и расходные проводятся началом календарного дня, шо в рабочие, шо в выходные
А вот как %% считаются реально не проверял
В мобильном приложении комиссия 1,5%+15 грн за перевод даже с карты Таскомбанка на сберегательный счет. Лично проверял ((
Как объяснили мне в контакт-центре, они ВРЕМЕННО проводят операции перевода личных средств с карты на сберегательный счет в мобильном приложении TAS2U как с карты на карту, поэтому комиссия 1,5%+15грн.
При чем в самом приложении комиссия пишется 0, но как ответили во все том же контакт-центре, приложение, которое они называют официальным Таксомбанка, показывает только комиссии самого приложения, не учитывает другие.
Востаннє редагувалось qwas
в П'ят 12 жов, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:18
Alex_ki написав:
klug написав:А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Привязанные карты Коко и Аваль присылают
Всі банки присилають... разом з карткою. Питання про інше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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