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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:49

3.1.23. надавати Банку заяву на отримання готівки не пізніше ніж за 3 робочих дні, якщо сума коштів в національній валюті становить більше 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень або якщо сума коштів в іноземній валюті становить більше 5 000 (однієї тисячі) доларів США, 5 000 (однієї тисячі) євро, або для будь-якої суми коштів у російських рублях, але не більше ніж сума встановлена законодавством України;

Не можу вирішити, це у СЛТ двійка з мови чи з математики? На тлі цього, навіть проблеми з відмінюванням числівника п'ятдесят виглядають тьмяно.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:11

А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:27

  la9 написав:Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?

Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:40

  gun написав:
  la9 написав:Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?

Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.

А вот в КЦ иного мнения - сказали, что только с карточного...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:17

  la9 написав:
  gun написав:
  la9 написав:Скажите, а возможно ли с 2620 некарточного через ИБ открыть депо?

Я в ИБ всегда открываю депозиты с 2620. Пару лет назад попробовал с 2625, сняло за что то комиссию 10грн, больше не стал.

А вот в КЦ иного мнения - сказали, что только с карточного...

А зачем об этом спрашивать КЦ? Когда открываешь депозит в ИБ, система спрашивает с какого счета (из предложенного списка) будут перечислены деньги. Если в списке есть 2620 - значит можно. У меня в списке высвечиваются все мои счета.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Привязанные карты Коко и Аваль присылают
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:54

  gun написав:А зачем об этом спрашивать КЦ? Когда открываешь депозит в ИБ, система спрашивает с какого счета (из предложенного списка) будут перечислены деньги. Если в списке есть 2620 - значит можно. У меня в списке высвечиваются все мои счета.

спрашивал до открытия, пока 2620 нет
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:klug писал(а):
А як технічно проводиться поповнення Ощадного з підв'язаної картки іншого банку у ТАС2Ю? Проводка буде на наступному тижні чи вони авансом поповнюють?

Судя по выписке все операции и приходные и расходные проводятся началом календарного дня, шо в рабочие, шо в выходные
А вот как %% считаются реально не проверял


В мобильном приложении комиссия 1,5%+15 грн за перевод даже с карты Таскомбанка на сберегательный счет. Лично проверял ((

Как объяснили мне в контакт-центре, они ВРЕМЕННО проводят операции перевода личных средств с карты на сберегательный счет в мобильном приложении TAS2U как с карты на карту, поэтому комиссия 1,5%+15грн.

При чем в самом приложении комиссия пишется 0, но как ответили во все том же контакт-центре, приложение, которое они называют официальным Таксомбанка, показывает только комиссии самого приложения, не учитывает другие.
Востаннє редагувалось qwas в П'ят 12 жов, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:18

  Alex_ki написав:
klug написав:А другий фактор вони збираються до ТАС2Ю прикручувати? По прив'язаній картці не запитало CVV, їм Моня не зачитав правила роботи з даними карток чи у них там токен зберігається?
Привязанные карты Коко и Аваль присылают

Всі банки присилають... разом з карткою. Питання про інше.
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