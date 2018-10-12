Додано: Суб 13 жов, 2018 09:25
Кочевник написав: clientage написав: Кочевник написав:
В неопераційний час з Ощадного рахунку поповнювати Вікенд можна? Через погашення кредиту.
Мона
Но ток отак: Сбер -> любая дебетка (к т.ч. Виика 2625) -> Пимпочка погашение кредзадолженности у Виики
Работает и по выходным. Слава mr. Haza
Як швидко відбувається зміна доступного ліміти? ПОгасив кредит, надійшло смс, що кошти зарахували у погашення ліміти, однак доступний ліміт не змінився.
Примерно через час можно будет уже тратить с кредлимита.
Но окончательно проведутся в первый рабочий день к вечеру.
Кто не пьёт, тот не рискует.