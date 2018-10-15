Додано: Суб 13 жов, 2018 18:05

Обратил внимание, что за несколько операций кешбэк на бонусном счету не появился.Причем так интересно! За операции, совершенные еще 6.10. и уже давно проведенные по счету.Залез в приложение (было это вчера)TAS2U, вкладка "Бонусы", смотрю: видны все 4 бонуса, вот только статус у них желтый "В обработке"...Прикол в том, что по операции гораздо позже этих, уже проведенной, кешбэк уже упал на бонусный счет. А эти четыре - висятСобрался было сегодня звонить на ГЛ, задавать вопрос, но.. у них какая-то профилактикаОК, подожду до завтра, любопытно просто, что бы это значило. До этого ни разу ничего подобного не было.