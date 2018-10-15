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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 09:25
Кочевник написав: clientage написав: Кочевник написав:
В неопераційний час з Ощадного рахунку поповнювати Вікенд можна? Через погашення кредиту.
Мона
Но ток отак: Сбер -> любая дебетка (к т.ч. Виика 2625) -> Пимпочка погашение кредзадолженности у Виики
Работает и по выходным. Слава mr. Haza
Як швидко відбувається зміна доступного ліміти? ПОгасив кредит, надійшло смс, що кошти зарахували у погашення ліміти, однак доступний ліміт не змінився.
Примерно через час можно будет уже тратить с кредлимита.
Но окончательно проведутся в первый рабочий день к вечеру.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:05
Обратил внимание, что за несколько операций кешбэк на бонусном счету не появился.
Причем так интересно! За операции, совершенные еще 6.10. и уже давно проведенные по счету.
Залез в приложение (было это вчера)TAS2U, вкладка "Бонусы", смотрю: видны все 4 бонуса, вот только статус у них желтый "В обработке"...
Прикол в том, что по операции гораздо позже этих, уже проведенной, кешбэк уже упал на бонусный счет. А эти четыре - висят
Собрался было сегодня звонить на ГЛ, задавать вопрос, но.. у них какая-то профилактика
ОК, подожду до завтра, любопытно просто, что бы это значило. До этого ни разу ничего подобного не было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 14 жов, 2018 10:26
Был вклад в VS. Ни каких движений не делал. Сегодня смотрю он и текущий валютный счет уже светятся в ТАС24. Проценты по вкладу светятся VSа вот только остаток на текущем с калькулятором не дружит.
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pavyak
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:30
подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )
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lincoln2
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:17
lincoln2 написав:
подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )
Банковские терминалы в украине работают исключительно с гривной.
Никакими евро платить не нужно
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Stringer
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:21
Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС
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guntherhouse777
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:35
guntherhouse777 написав:
Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС
Подскажите пожалуйста, что это значит и как нужно оплатить комуналку, чтоб получить этот кешбек, можно и личку?
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slasva
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:45
guntherhouse777 написав:Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС
Хотим детали) на сайте ничего..
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Alex_ki
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