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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:25

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:В неопераційний час з Ощадного рахунку поповнювати Вікенд можна? Через погашення кредиту.

Мона
Но ток отак: Сбер -> любая дебетка (к т.ч. Виика 2625) -> Пимпочка погашение кредзадолженности у Виики :)
Работает и по выходным. Слава mr. Haza :wink:

Як швидко відбувається зміна доступного ліміти? ПОгасив кредит, надійшло смс, що кошти зарахували у погашення ліміти, однак доступний ліміт не змінився.

Примерно через час можно будет уже тратить с кредлимита.
Но окончательно проведутся в первый рабочий день к вечеру.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:05

Начисление кешбэка-бонусов

Обратил внимание, что за несколько операций кешбэк на бонусном счету не появился.
Причем так интересно! За операции, совершенные еще 6.10. и уже давно проведенные по счету.
Залез в приложение (было это вчера)TAS2U, вкладка "Бонусы", смотрю: видны все 4 бонуса, вот только статус у них желтый "В обработке"...
Прикол в том, что по операции гораздо позже этих, уже проведенной, кешбэк уже упал на бонусный счет. А эти четыре - висят :)
Собрался было сегодня звонить на ГЛ, задавать вопрос, но.. у них какая-то профилактика :)
ОК, подожду до завтра, любопытно просто, что бы это значило. До этого ни разу ничего подобного не было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Был вклад в VS. Ни каких движений не делал. Сегодня смотрю он и текущий валютный счет уже светятся в ТАС24. Проценты по вкладу светятся VSа вот только остаток на текущем с калькулятором не дружит.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:17

  lincoln2 написав:подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )

Банковские терминалы в украине работают исключительно с гривной.
Никакими евро платить не нужно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:21

Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:35

  guntherhouse777 написав:Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС

Подскажите пожалуйста, что это значит и как нужно оплатить комуналку, чтоб получить этот кешбек, можно и личку?
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

guntherhouse777 написав:Запустили 5% чистыми на коммуналь с б5. И нн только...30 МСС
Хотим детали) на сайте ничего..
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Alex_ki
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