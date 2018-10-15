Обратил внимание, что за несколько операций кешбэк на бонусном счету не появился. Причем так интересно! За операции, совершенные еще 6.10. и уже давно проведенные по счету. Залез в приложение (было это вчера)TAS2U, вкладка "Бонусы", смотрю: видны все 4 бонуса, вот только статус у них желтый "В обработке"... Прикол в том, что по операции гораздо позже этих, уже проведенной, кешбэк уже упал на бонусный счет. А эти четыре - висят Собрался было сегодня звонить на ГЛ, задавать вопрос, но.. у них какая-то профилактика ОК, подожду до завтра, любопытно просто, что бы это значило. До этого ни разу ничего подобного не было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )
lincoln2 написав:подскажите плиз , в DUTY FREE , в Борисполе , цены указаны в Евро , но помню светился при рассчете гривневый эквивалент суммы.. какой лучше картой все же рассчитываться - WC в евро за свои ( понимаю ,что должны быть на счету ) или же, гривневым кредитлимитом ( Б5 или WC в зависимости от дня недели ,если будни - то безразлично ,а если выходные , то WC )
Банковские терминалы в украине работают исключительно с гривной. Никакими евро платить не нужно