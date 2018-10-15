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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57
Часть mcc даже гугл не находит. Наверно какая-то коммуналка хатынки СЛТ в Дубаях или Лондонах
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:35
...вот..отморозки...а раньше нельзя было довести дело до запуска..., запустили когда уже оплачено у большинства
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