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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57
Часть mcc даже гугл не находит. Наверно какая-то коммуналка хатынки СЛТ в Дубаях или Лондонах
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...вот..отморозки...а раньше нельзя было довести дело до запуска..., запустили когда уже оплачено у большинства
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:32
Stringer
Так последнее - 20-ое? У нас в Запорожье лишь бы в течение месяца оплата прошла, никаких санкций за оплату после 20-го нет.
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:47
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:30
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:15
Этих MCC даже в официальных каталогах платёжных систем днём с огнём не найти
Правда, часть (например, группа 481*) находится рядом с коммунальной группой, так что, скорее всего, это официально не классифицированные (зарезервированные) коды под схожие услуги.
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