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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57
Часть mcc даже гугл не находит. Наверно какая-то коммуналка хатынки СЛТ в Дубаях или Лондонах
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:35
...вот..отморозки...а раньше нельзя было довести дело до запуска..., запустили когда уже оплачено у большинства
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-VICTOR-
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:57
и где об этом запуске?
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v57
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24
-VICTOR- написав:
...вот..отморозки...а раньше нельзя было довести дело до запуска..., запустили когда уже оплачено у большинства
я тоже тянул до последнего - вчера заплатил... нехорошие люди
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Stringer
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:32
Stringer
Так последнее - 20-ое? У нас в Запорожье лишь бы в течение месяца оплата прошла, никаких санкций за оплату после 20-го нет.
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Vorlon
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:47
Vorlon написав:Stringer
Так последнее - 20-ое? У нас в Запорожье лишь бы в течение месяца оплата прошла, никаких санкций за оплату после 20-го нет.
я за август тянул
я обычно плачу в первых числах, через месяц
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Stringer
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:56
так с какого числа эта кАнХвета с 5%?
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v57
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:30
v57 написав:
так с какого числа эта кАнХвета с 5%?
подождите ещё немного
Скоро акция будет запущена
Все детали и условия будут размещены на официальном сайте Банка.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:15
Грйс-мэн написав:
Часть mcc даже гугл не находит. Наверно какая-то коммуналка хатынки СЛТ в Дубаях или Лондонах
Этих MCC даже в официальных каталогах платёжных систем днём с огнём не найти
Правда, часть (например, группа 481*) находится рядом с коммунальной группой, так что, скорее всего, это официально не классифицированные (зарезервированные) коды под схожие услуги.
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sauvignon
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