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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:39
Яку банку Комса ще хоче прикупити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:49
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:53
Підождать.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 04:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?
Додано: Сер 17 жов, 2018 04:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Повторно запросите в отделении распечатку тарифного плана пл ДТ карте.
Там все указано.
ДТ ПЛАТИВКА к депо - снятие без комсы в банкоматах Украины (если ВИЗА 2000 за раз в пределах лимита).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 17 жов, 2018 05:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если добавить в tas2u карту другого банка,то платежи с нее также как и с карты ТАСа можно совершать? К, примеру, оплата коммуналки и т.д.
Додано: Сер 17 жов, 2018 05:42
Додано: Сер 17 жов, 2018 05:45
guntherhouse777 ,спасибо! Перед оплатой будет предлагать выбрать карту?
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