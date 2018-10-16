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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1954195519561957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:39

Яку банку Комса ще хоче прикупити?
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Повідомлень: 25688
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:49

  TASCOMBANK написав:
  v57 написав:так с какого числа эта кАнХвета с 5%?


подождите ещё немного :)
Скоро акция будет запущена
Все детали и условия будут размещены на официальном сайте Банка.

так комунал в этом мес. платить или подождать канхвету? :)
v57
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:53

Підождать.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25688
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 04:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?
allaliu
 
Повідомлень: 98
З нами з: 04.04.17
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 04:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  allaliu написав:При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?


Повторно запросите в отделении распечатку тарифного плана пл ДТ карте.
Там все указано.
ДТ ПЛАТИВКА к депо - снятие без комсы в банкоматах Украины (если ВИЗА 2000 за раз в пределах лимита).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2521
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Подякував: 565 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 05:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если добавить в tas2u карту другого банка,то платежи с нее также как и с карты ТАСа можно совершать? К, примеру, оплата коммуналки и т.д.
allaliu
 
Повідомлень: 98
З нами з: 04.04.17
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 05:42

  allaliu написав:Если добавить в tas2u карту другого банка,то платежи с нее также как и с карты ТАСа можно совершать? К, примеру, оплата коммуналки и т.д.

Запросто.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 05:45

guntherhouse777 ,спасибо! Перед оплатой будет предлагать выбрать карту?
allaliu
 
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