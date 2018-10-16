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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1955195619571958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:57

  allaliu написав:При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?

Не забудьте отключить платный смс
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:10

  allaliu написав:guntherhouse777 ,спасибо! Перед оплатой будет предлагать выбрать карту?

Конечно. Будет выпадать весь список привязанных карт.
guntherhouse777
 
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Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1955195619571958
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