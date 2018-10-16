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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 07:57
allaliu написав:
При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?
Не забудьте отключить платный смс
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Додано: Сер 17 жов, 2018 08:10
allaliu написав:guntherhouse777
,спасибо! Перед оплатой будет предлагать выбрать карту?
Конечно. Будет выпадать весь список привязанных карт.
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