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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1956195719581959>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:57

  allaliu написав:При оформлении кредитки,выдали дебетку. Подскажите,снятие нала с нее без комиссии?

Не забудьте отключить платный смс
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:10

  allaliu написав:guntherhouse777 ,спасибо! Перед оплатой будет предлагать выбрать карту?

Конечно. Будет выпадать весь список привязанных карт.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:16

  V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/

9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано
давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:30

  clientage написав:
  V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/

9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано
давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня 8) :lol:

ТАС2Ю 9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно 17,5 и никуда не надо переться, в очереди сидеть
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:47

  vollena71 написав:
  clientage написав:
  V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/

9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано
давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня 8) :lol:

ТАС2Ю 9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно 17,5 и никуда не надо переться, в очереди сидеть

18.5 хачу на ДР 8)
У цыгана он уже мона попробовать выцыганить 21.32, а так 18.32 на 4х месячных акционных :idea:
А Тася тут свой ближний космос тулит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:09

  clientage написав:
  V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/

9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65%


А где нашли Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% ?
Имхо акция токо для депо с выплатой в конце строка ну и похоже просто замануха. Реально там 16.33 грязными.

ЗЫ. Интересно они специально так мудренно условия пишут или у них само так получается. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15

  clientage написав:А Тася тут свой ближний космос тулит :mrgreen:

максимум стратосфера
Валюта Мінімальна сума вкладу 1-3 місяць розміщення 4-9 місяць розміщення
Гривня 1 000 18,15% 15,25
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чого на сайті такий бардак? В табличці по долару 4.75% (на рік), в калькуляторі 5%.
В табличці $ 4.25% на 9 міс, в калькуляторі - 1.25%.
В примітках "по 31 жовтня 2018 року (включно) всім вкладникам, які
оформлюють вклад «Стабільний» на строк 3,6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус".
Який бонус - не написано, чи він діє на доларові депозити - теж.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Была Плативка, в заблокированном виде и пропала. Хотел новую сделать - в отделении даже счёт не видят, как закрыт. Хотя три года не прошло и в ИБ счёт виден.
Размер имеет значение.
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