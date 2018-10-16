З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти. https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти. https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня
V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти. https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня
ТАС2Ю 9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно 17,5 и никуда не надо переться, в очереди сидеть
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V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти. https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня
ТАС2Ю 9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно 17,5 и никуда не надо переться, в очереди сидеть
18.5 хачу на ДР У цыгана он уже мона попробовать выцыганить 21.32, а так 18.32 на 4х месячных акционных А Тася тут свой ближний космос тулит
V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти. https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/
Чого на сайті такий бардак? В табличці по долару 4.75% (на рік), в калькуляторі 5%. В табличці $ 4.25% на 9 міс, в калькуляторі - 1.25%. В примітках "по 31 жовтня 2018 року (включно) всім вкладникам, які оформлюють вклад «Стабільний» на строк 3,6,9 або 12 місяців, ТАСКОМБАНК дарує додатковий Акційний бонус". Який бонус - не написано, чи він діє на доларові депозити - теж.