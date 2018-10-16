И, где оф. условия по коммунальному пикничку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:46
А чот я ту стратосферу не увидел 1.5ч назад
Похоже или у меня в кеше или у Таси чото не обновилось
но полюбэ -- эт обИчное окозамилювання
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:06
Запит про допомогу до представника банку
Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все.
Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні.
Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:40
Так ще не настав час - просють ще трохи подождать
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:54
Порада
Зверніться в монобанк,щоб надали документ що гроші відправлені,після
цього передайте документ із заявою в тас.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:55
І так вже злісні боржники.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:11
Та с таким отношением к коммунтарифам пора уже по полгода просто ничо не платить и ждать очередной акции типа заплати 50% -- зачтем 100%
...и будит супсидия -- всем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:15
Якщо 3 місяці не було активності, картка блокується "з міркувань безпеки". Її можна розблокувати через КЦ або ТАС24. Якщо картка довго заблокована, вони за якийсь час її закривають (точно не скажу, скільки має пройти). Якщо вона вам все ж потрібна, ви завжди можете відкрити нову - на разі це безкоштовно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:18
Судячи з опису проблеми, там був р2р і гроші застряли на клірингу, тому з документом може бути проблема.
madleeva-tn
Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.
Востаннє редагувалось klug в Сер 17 жов, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:25
Аби судового наказу не дочекатись.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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