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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1957195819591960>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ricardo написав:Чого на сайті такий бардак?

И, где оф. условия по коммунальному пикничку?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:46

  vollena71 написав:
  clientage написав:А Тася тут свой ближний космос тулит :mrgreen:

максимум стратосфера
Валюта Мінімальна сума вкладу 1-3 місяць розміщення 4-9 місяць розміщення
Гривня 1 000 18,15% 15,25

А чот я ту стратосферу не увидел 1.5ч назад
Похоже или у меня в кеше или у Таси чото не обновилось
но полюбэ -- эт обИчное окозамилювання :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:06

Запит про допомогу до представника банку

Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все.
Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні.
Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
madleeva-tn
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:40

  wig написав:
  ricardo написав:Чого на сайті такий бардак?

И, где оф. условия по коммунальному пикничку?

Так ще не настав час - просють ще трохи подождать :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:54

Порада

  madleeva-tn написав:Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все.
Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні.
Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.

Зверніться в монобанк,щоб надали документ що гроші відправлені,після
цього передайте документ із заявою в тас.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:55

  Кассандра написав:
  wig написав:
  ricardo написав:Чого на сайті такий бардак?

И, где оф. условия по коммунальному пикничку?

Так ще не настав час - просють ще трохи подождать :wink:

І так вже злісні боржники.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Кассандра написав:
  wig написав:И, где оф. условия по коммунальному пикничку?

Так ще не настав час - просють ще трохи подождать :wink:

І так вже злісні боржники.

Та с таким отношением к коммунтарифам пора уже по полгода просто ничо не платить и ждать очередной акции типа заплати 50% -- зачтем 100% :mrgreen:
...и будит супсидия -- всем :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:15

  2XL написав:Была Плативка, в заблокированном виде и пропала. Хотел новую сделать - в отделении даже счёт не видят, как закрыт. Хотя три года не прошло и в ИБ счёт виден.

Якщо 3 місяці не було активності, картка блокується "з міркувань безпеки". Її можна розблокувати через КЦ або ТАС24. Якщо картка довго заблокована, вони за якийсь час її закривають (точно не скажу, скільки має пройти). Якщо вона вам все ж потрібна, ви завжди можете відкрити нову - на разі це безкоштовно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:18

  tarasum написав:
  madleeva-tn написав:Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все.
Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні.
Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.

Зверніться в монобанк,щоб надали документ що гроші відправлені,після
цього передайте документ із заявою в тас.

Судячи з опису проблеми, там був р2р і гроші застряли на клірингу, тому з документом може бути проблема.

madleeva-tn
Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.
Востаннє редагувалось klug в Сер 17 жов, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:25

  Кассандра написав:Так ще не настав час - просють ще трохи подождать :wink:

Аби судового наказу не дочекатись.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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