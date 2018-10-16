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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:34
klugДякую за пораду, зараз напишу.
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madleeva-tn
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:43
guntherhouse777 написав:
Каким то чудом туда затесался Окко пей)
Перечень МСС широкий.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:55
madleeva-tn написав:
Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все.
Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні.
Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
На даний момент,штурмуйте монобанк або повертають гроші або проводять. Нехай монобанк підтвердить,що гроші відправили. я думаю що в них вони висять в нез'ясованих сумах (((Тас поки ні причому)))
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tarasum
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:55
Вопрос к адептам и гуру таськи
Что нужно говорить и писать что бы дали тут кредитку?
ЗЫ
заявы на Б5 уже дважды отклонялась и вику дали в дебетном режиме
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mephala
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:02
mephala написав:
заявы на Б5 уже дважды отклонялась
Может, есть кто в семье с официальным трудоустройством?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:18
mephala написав:
Вопрос к адептам и гуру таськи
Что нужно говорить и писать что бы дали тут кредитку?
ЗЫ
заявы на Б5 уже дважды отклонялась и вику дали в дебетном режиме
Попробуйте рефинанс.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:39
wig написав: mephala написав:
заявы на Б5 уже дважды отклонялась
Может, есть кто в семье с официальным трудоустройством?
трудоустройство есть и у самого...
guntherhouse777 написав: mephala написав:
Вопрос к адептам и гуру таськи
Что нужно говорить и писать что бы дали тут кредитку?
ЗЫ
заявы на Б5 уже дважды отклонялась и вику дали в дебетном режиме
Попробуйте рефинанс.
а рефинанс дается на задолженность по карте реальной или сколько сам скажу?
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mephala
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:45
guntherhouse777 написав: mephala написав:
Вопрос к адептам и гуру таськи
Что нужно говорить и писать что бы дали тут кредитку?
ЗЫ
заявы на Б5 уже дважды отклонялась и вику дали в дебетном режиме
Попробуйте рефинанс.
Подруге пенсионерке открывали Б5 как дебетку. Говорю, попробуй рефинанс на Приватовскую. Так мальчик в отделении ей заявил У вас же с Приватом договора нет, нечего рефинансировать.
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vollena71
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:51
mephala написав:
а рефинанс дается на задолженность по карте реальной или сколько сам скажу?
Взять выписку с печатями!) по кредитке за прошедших три полных месяца
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vollena71
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:55
Рефинанс дается на реальную текущую задолженность. И можно просить +~46%.
Надо выписку со счета за последние три месяца.
Делал через абанку.
Только потом, как дадут карту, надо сразу погасить все тасе.(чтобы лишнего платить. Но за один день %% сдерут)
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guntherhouse777
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