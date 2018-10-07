RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1958195919601961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У кого тоже был минус по бонусам в конце сентября?
Горячие куры несут какой то невнятный бред про двойное начисление за сентябрь по всем операциям, потом пересчет изменение выписки... Поток сознания от информационной линии :( Просто непреодолимое желание пользоваться услугами этого банка.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:41

  tarasum написав:На даний момент,штурмуйте монобанк або повертають гроші або проводять. Нехай монобанк підтвердить,що гроші відправили. я думаю що в них вони висять в нез'ясованих сумах (((Тас поки ні причому)))

Гроші зайшли, я їх бачу у виписці в особистому кабінеті:
Дата та час виконання операції: 07.10.2018 18:21:47
Дата проведення операції за рахунком: .......пусто
Код авторизації операції : 060010
Опис операції : Card TO Card MONO011 MONO_Bank_11 KYIV
Сума у валюті рахунку / Зарахування : 2300.00 UAH

але вони не проведені, і тому мені не доступні до користування.

Баланс власних коштів за рахунком станом на кінець періоду: Їх тут нема.
madleeva-tn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:57

  madleeva-tn написав:але вони не проведені, і тому мені не доступні до користування.

Переказ між платіжними картками (P2P послугу надає сторонній Банк)***
Фактичне відображення коштів на рахунку* протягом 7-ми робочих днів

Опис зарахування та час доступності коштів
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 18.09.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:11

vollena71 Порахувала, сьогодні 7 день. Але ж їх нема. Навідь сьогодні, на цю годину. Перед цим кидала тим же шляхом 500 грн , були на третій день.
madleeva-tn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:25

  madleeva-tn написав:Дата та час виконання операції: 07.10.2018


у меня в нескольких (других) банках операции с 5 по 7 октября НЕ проведены/ либо не начислен кешбек.
причём операции проведённые позже начиная с 8 числа - всё как нужно
... прям смотрю по форуму с 5 до 7 многие банки шото мутили или сбой какой был
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2142
З нами з: 21.04.11
Подякував: 354 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?
Chicheva
 
Повідомлень: 129
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36

  Chicheva написав:Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?

Алготитм не правильний.
Спочатку умови аХції, потім замовлення В5.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25712
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:58

  uaprofi написав:у меня в нескольких (других) банках операции с 5 по 7 октября НЕ проведены/ либо не начислен кешбек.
причём операции проведённые позже начиная с 8 числа - всё как нужно
Та же фигня...
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 04.03.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  Chicheva написав:Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?

Алготитм не правильний.
Спочатку умови аХції, потім замовлення В5.
Та она и на продукты повеселее остальных кредиток будет
А по сути есть что сказать?
Chicheva
 
Повідомлень: 129
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1958195919601961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih, IGNAT, madleeva-tn, ShtormK, slasva, vollena71, Vorlon і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.