У кого тоже был минус по бонусам в конце сентября? Горячие куры несут какой то невнятный бред про двойное начисление за сентябрь по всем операциям, потом пересчет изменение выписки... Поток сознания от информационной линии Просто непреодолимое желание пользоваться услугами этого банка.
tarasum написав:На даний момент,штурмуйте монобанк або повертають гроші або проводять. Нехай монобанк підтвердить,що гроші відправили. я думаю що в них вони висять в нез'ясованих сумах (((Тас поки ні причому)))
Гроші зайшли, я їх бачу у виписці в особистому кабінеті: Дата та час виконання операції: 07.10.2018 18:21:47 Дата проведення операції за рахунком: .......пусто Код авторизації операції : 060010 Опис операції : Card TO Card MONO011 MONO_Bank_11 KYIV Сума у валюті рахунку / Зарахування : 2300.00 UAH
але вони не проведені, і тому мені не доступні до користування.
Баланс власних коштів за рахунком станом на кінець періоду: Їх тут нема.
madleeva-tn написав:Дата та час виконання операції: 07.10.2018
у меня в нескольких (других) банках операции с 5 по 7 октября НЕ проведены/ либо не начислен кешбек. причём операции проведённые позже начиная с 8 числа - всё как нужно ... прям смотрю по форуму с 5 до 7 многие банки шото мутили или сбой какой был
Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?
Chicheva написав:Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?
Алготитм не правильний. Спочатку умови аХції, потім замовлення В5.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Chicheva написав:Решил пойти в преддверии коммунальной ахции взять себе Б5, сделал это сегодня в обед, в итоге имею на руках макулатуру, кусок неименного полосатого пластика, лимита на котором нет. Гестапо до сих пор не звонило, это типа уже фсе или просто обрабатывается очередь желающих на коммунальный пикник? Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?
Алготитм не правильний. Спочатку умови аХції, потім замовлення В5.
Та она и на продукты повеселее остальных кредиток будет А по сути есть что сказать?