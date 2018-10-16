Яким макаром платили?
Кредитними чм своїми?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:53
Яким макаром платили?
Кредитними чм своїми?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Конкретних термінів немає...вирішують швидко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:44
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:56
Очередной комсомольский развод. Повышенный процент применяется только в первые три месяца депозита. Дальше стандартный процент. Так что губу можно закатать назад.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:08
Комуналь чистими 5% з В5 тільки за кредитні.
4812-4819, 4821, 4900?
Коди правильні? Ахція вже діє.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Опять Тася Вику обходит с акциями, а Б5 не дают. Уйду к Симе окончательно и бесповоротно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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