RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:53

  HackStock написав:мне уже начислили 5% чистыми за оплату коммуналки на 300 грн, в понедельник платил, провелось по счёту сегодня. Бонусы на балансе есть, но в истории начислений их нет

Яким макаром платили?
Кредитними чм своїми?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25717
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Chicheva написав:Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?

Конкретних термінів немає...вирішують швидко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25717
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:44

  Квесторе_поверніться написав:
  HackStock написав:мне уже начислили 5% чистыми за оплату коммуналки на 300 грн, в понедельник платил, провелось по счёту сегодня. Бонусы на балансе есть, но в истории начислений их нет

Яким макаром платили?
Кредитними чм своїми?

кредитными, через портмоне
HackStock
 
Повідомлень: 96
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:56

  clientage написав:
  V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».

З 15 жовтня до 15 листопада 2018 року оформлюйте депозит «Стабільний» строком на 9 місяців у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ та гарантовано отримуйте додаткові + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові клієнти.
https://tascombank.ua/content/view/1534 ... ukrainian/

9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано
давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня 8) :lol:

Очередной комсомольский развод. Повышенный процент применяется только в первые три месяца депозита. Дальше стандартный процент. Так что губу можно закатать назад.
Порт
 
Повідомлень: 664
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:08

Комуналь чистими 5% з В5 тільки за кредитні.
4812-4819, 4821, 4900?
Коди правильні? Ахція вже діє.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25717
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Опять Тася Вику обходит с акциями, а Б5 не дают. Уйду к Симе окончательно и бесповоротно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1959196019611962
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, Hack-Stock, J, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.