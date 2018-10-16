HackStock написав:мне уже начислили 5% чистыми за оплату коммуналки на 300 грн, в понедельник платил, провелось по счёту сегодня. Бонусы на балансе есть, но в истории начислений их нет
Яким макаром платили? Кредитними чм своїми?
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Chicheva написав:Какие сроки рассмотрения заявки и установления лимита после визита в отделение?
Конкретних термінів немає...вирішують швидко.
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V2 написав:З нагоди Дня народження ТАСКОМБАНКУ всі вкладники додатково отримають + 2,9% річних у гривні до діючої ставки за вкладом «Стабільний».
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9 місяців (280 днів), Виплата відсотків Щомісячно - 14,75% +2,9 = 17,65% (*0,805 = 14,20% чистыми)... Не, хай еще подумают. Это к ним переться, в очереди сидеть, да еще натулят новый ненужный текущий щот, бо менагер по-другому не умеет -- у неё именно отак в тетрадке записано давайте +2.9 +1пп за размещение в ТАС24 или ТАС2Ю и явсятвая, Тасюня
Очередной комсомольский развод. Повышенный процент применяется только в первые три месяца депозита. Дальше стандартный процент. Так что губу можно закатать назад.
Комуналь чистими 5% з В5 тільки за кредитні. 4812-4819, 4821, 4900? Коди правильні? Ахція вже діє.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.