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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:46
На теплій лінії кажуть що сайт оновлюють...ось ось умови Комуналь з В5 оприлюднять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я поверить не могу - акция есть, а условий нет?
Размер имеет значение.
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