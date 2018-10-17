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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1960196119621963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:46

На теплій лінії кажуть що сайт оновлюють...ось ось умови Комуналь з В5 оприлюднять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я поверить не могу - акция есть, а условий нет?
Квесторе_поверніться написав:На теплій лінії кажуть що сайт оновлюють...ось ось умови Комуналь з В5 оприлюднять.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Никогда такого не было, и вот опять
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:17

  klug написав:Бабулям треба одразу документ з печаткою, інакше розірвуть "шахрая" ще до приїзду поліції.

Нуна струйник с СНПЧ ставить, себестоимость квиташки будет порядка 25коп, листочки лучше сразу на А5 порезать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

https://finclub.net/news/tigipko-kupit- ... -bank.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:35

  Faceless написав:https://finclub.net/news/tigipko-kupit-eshche-odin-bank.html

Миху? На распродаже :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:41

Ходят слухи, что это может быть МИБ и/или Авангард.
Нынешние бенефициары хотят переписать их на СЛТ, для перестраховки.
Плюс отбелить немного денег этими куплями-продажами
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что это может быть МИБ и/или Авангард.
Нынешние бенефициары хотят переписать их на СЛТ, для перестраховки.
Плюс отбелить немного денег этими куплями-продажами
СЛТ не та фигура, чтоб числится формальным держателем, тем более у него серьезные планы по расширению бизнеса, ВиЭс уже полностью проглотили, от других купленных перелили портфели. Если это и будет МИБ или Авангард, то это будет покупка с поглощением, а не "переписать", и потому вряд ли.
Думаю какая-то пузатая мелочь на очереди
Faceless
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