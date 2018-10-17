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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:46
На теплій лінії кажуть що сайт оновлюють...ось ось умови Комуналь з В5 оприлюднять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 17 жов, 2018 20:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я поверить не могу - акция есть, а условий нет?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Никогда такого не было, и вот опять
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Додано: Сер 17 жов, 2018 22:17
Нуна струйник с СНПЧ ставить, себестоимость квиташки будет порядка 25коп, листочки лучше сразу на А5 порезать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:35
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:41
Ходят слухи, что это может быть МИБ и/или Авангард.
Нынешние бенефициары хотят переписать их на СЛТ, для перестраховки.
Плюс отбелить немного денег этими куплями-продажами
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
СЛТ не та фигура, чтоб числится формальным держателем, тем более у него серьезные планы по расширению бизнеса, ВиЭс уже полностью проглотили, от других купленных перелили портфели. Если это и будет МИБ или Авангард, то это будет покупка с поглощением, а не "переписать", и потому вряд ли.
Думаю какая-то пузатая мелочь на очереди
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