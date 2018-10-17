Додано: Сер 17 жов, 2018 22:41

Ходят слухи, что это может быть МИБ и/или Авангард.

Нынешние бенефициары хотят переписать их на СЛТ, для перестраховки.

Плюс отбелить немного денег этими куплями-продажами

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?