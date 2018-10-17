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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1961196219631964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так комунальна акція вже працює чи ні?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Да
Зашёл к консультантам центрального отделения -акция с 17.10 до конца года. Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:38

  Alex_ki написав:Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет

Правильнее сказать, наверно, "действуют стандартные лимиты" :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлень: 6381
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это и имел в виду)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 269
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 1961196219631964
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