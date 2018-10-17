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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так комунальна акція вже працює чи ні?
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да
Зашёл к консультантам центрального отделения -акция с 17.10 до конца года. Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:38
Правильнее сказать, наверно, "действуют стандартные лимиты"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это и имел в виду)
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