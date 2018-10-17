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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1961196219631964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так комунальна акція вже працює чи ні?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Да
Зашёл к консультантам центрального отделения -акция с 17.10 до конца года. Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:38

  Alex_ki написав:Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет

Правильнее сказать, наверно, "действуют стандартные лимиты" :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это и имел в виду)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:00

Но МСС надо уточнить. точно есть 4900,4814
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:20

17-го проводка или операция?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну раз тут такой аттракцион невиданной щедрости, то что надо знать про оформление Б5 кроме двух номеров знакомых? Есть там страховки или еще что платное, от чего сразу надо отказаться?
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А платеж через https://privatbank.ua/fast-pay будет с акционным кишмишем или нет?
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:16

  Vuch написав:А платеж через https://privatbank.ua/fast-pay будет с акционным кишмишем или нет?

Там 4900
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:42

Дали мне таки Б5, лимит 1000 грн. :)
Ну ничего, Вику тоже сначала без лимита дали.


  Surz написав:Ну раз тут такой аттракцион невиданной щедрости, то что надо знать про оформление Б5 кроме двух номеров знакомых? Есть там страховки или еще что платное, от чего сразу надо отказаться?

Страховка. При оформлении можно отказаться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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