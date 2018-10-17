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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так комунальна акція вже працює чи ні?
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да
Зашёл к консультантам центрального отделения -акция с 17.10 до конца года. Лимитов отдельных по размерам платежа или суммы КБ нет
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:38
Правильнее сказать, наверно, "действуют стандартные лимиты"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это и имел в виду)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ну раз тут такой аттракцион невиданной щедрости, то что надо знать про оформление Б5 кроме двух номеров знакомых? Есть там страховки или еще что платное, от чего сразу надо отказаться?
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А платеж через
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:16
Там 4900
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:42
Дали мне таки Б5, лимит 1000 грн.
Ну ничего, Вику тоже сначала без лимита дали.
Страховка. При оформлении можно отказаться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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