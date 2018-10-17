klug написав: madleeva-tn Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.
Щиро ДЯКУЮ Вам за допомогу!!! Зробила так, як Ви порадили, проблему вирішено, гроші зарахувалися. В телефонному дзвінку пояснили, щоб був технічний збій.
@Строк Вкладу продовжується кожного разу на той самий строк та на умовах, встановлених Банком. При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
Если рынок изменится - ставка может и не вырасти до обещанных 19. Наперсточники. В договоре %% ставка не зафиксирована.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!