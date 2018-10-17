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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1962196319641965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:11

  klug написав:
madleeva-tn
Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.

Щиро ДЯКУЮ Вам за допомогу!!! :D Зробила так, як Ви порадили, проблему вирішено, гроші зарахувалися. В телефонному дзвінку пояснили, щоб був технічний збій.
madleeva-tn
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:17

  Moneta написав:ТАС тем временем приглашает на 19%-й столб))
https://prybutkovyi.tascombank.ua/#7

реально или разводят?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:22

  J написав:
  Moneta написав:ТАС тем временем приглашает на 19%-й столб))
https://prybutkovyi.tascombank.ua/#7

реально или разводят?

Разводят
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:27

  J написав:
  Moneta написав:ТАС тем временем приглашает на 19%-й столб))
https://prybutkovyi.tascombank.ua/#7

реально или разводят?



Действительно, по депозиту "Прибыльный" есть возможность получить ставку 19% годовых.
Прилагаем ссылку на детали депозита: https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:41

TASCOMBANK

скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:55

  uaprofi написав:TASCOMBANK

скажите по вкладу «Прибыльный»:
"Неограниченное количество пополнений"
"Пополнение вклада — без ограничений"
значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?

или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?



Ограничений пополнения не будет.
Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  THB написав:Разводят


В договоре MINEN

@Строк Вкладу продовжується кожного разу на той самий строк та на умовах, встановлених Банком. При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.

Если рынок изменится - ставка может и не вырасти до обещанных 19.
Наперсточники. В договоре %% ставка не зафиксирована.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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