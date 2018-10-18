klug написав: madleeva-tn Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.
Щиро ДЯКУЮ Вам за допомогу!!! Зробила так, як Ви порадили, проблему вирішено, гроші зарахувалися. В телефонному дзвінку пояснили, щоб був технічний збій.
@Строк Вкладу продовжується кожного разу на той самий строк та на умовах, встановлених Банком. При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
Если рынок изменится - ставка может и не вырасти до обещанных 19. Наперсточники. В договоре %% ставка не зафиксирована.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
скажите по вкладу «Прибыльный»: "Неограниченное количество пополнений" "Пополнение вклада — без ограничений" значит ли это, что можно открыть вклад на 500 грн. и пополнить его три раза по 3000 грн.?
или всё таки будет ограничение не больше первоначальной суммы?
Ограничений пополнения не будет. Вы сможете пополнить депозит на сумму больше суммы открытия.
Официальный представитель, подскажите пожалуйста, когда будет дата окончания депозита после последней 4 лонгации, если вклад открывать сегодня, 19.10? И хотелось бы узнать. Процентные ставки и надбавки за лонгацию, которые установлены на день открытия, потом во время лонгаций не смогут изменяться? Последняя 4 лонгация так и останеться с процентной ставкой 19%?
@Строк Вкладу продовжується кожного разу на той самий строк та на умовах, встановлених Банком. При цьому процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день нового строку Вкладу.
Если рынок изменится - ставка может и не вырасти до обещанных 19. Наперсточники. В договоре %% ставка не зафиксирована.
Тут важно не то что в договоре написано, а что по факту через год будет. Ну и цена вопроса ведь вполне демократичная.