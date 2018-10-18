ну лааана, прийдется досрочно погаситься по Б5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 19 жов, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:12
надо ли подтвердить доходы, если открыть/пополнить/закрыть более 150-500к грн при открытии/закрытии депозита?
(чтобы подтвердить, то просто скриншоты отправить?)
если надо подтвердить, то лучше попросить родителей открыть депозит?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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